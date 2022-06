Incêndio na Santa Casa de BH: bombeiros combatem chamas no 10° andar

Santa Casa de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, mobiliza militares do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na saíde de oxigênio do 10º andar. Pacientes tiveram que ser remanejados às pressas.

Ao perceber que havia um incêndio no prédio, pacientes de outros andares entraram em pânico para tentar deixar o local, recorrendo às escadas e até mesmo aos elevadores.

O trânsito na região da Santa Casa precisou ser fechado. Pelo menos 10 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local.

Os pacientes removidos do andar em que houve o incêndio estão sendo transferidos para o Hospital São Lucas.

Aguarde mais informações