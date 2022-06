Polícia divulga fotos da mulher suspeita de abandonar bebê na Santa Casa

Mulher suspeita de abandonar bebê entra no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou na tarde desta sexta-feira (24/6), fotos da mulher suspeita de abandonar um recém-nascido no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH. Os investigadores contam com o apoio da população para tentar identificar a mulher.





São três imagens: uma da suspeita entrando com a criança no hospital. Nela a mulher não usa touca. Já na segunda imagem, dentro do hospital, ela aparece com uma touca na cabeça. Na terceira imagem, a suspeita está fora do hospital e também sem o adereço na cabeça.

Mulher dentro do hospital com uma touca na cabeça (foto: Divulgação/PCMG)

Suspeita deixa o local já sem a touca na cabeça (foto: Divulgação/PCMG)

De acordo com a PCMG, quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação da suspeita pode entrar em contato por meio dos canais de denúncia: Disque 181 ou 100. Além disso, a polícia informou que instaurou inquérito para investigar a prática do crime de abandono de incapaz, ocorrido na manhã de hoje.





Dinâmica do crime e linhas de investigação





Mais cedo, o delegado Diego Lopes, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, detalhou a dinâmica dos fatos





"Ela carregava um cobertor, com características de ser uma criança. Essa pessoa permaneceu no saguão por quase 40 minutos, percebeu que o banheiro feminino estava interditado para limpeza, entrou no banheiro de acessibilidade e saiu rapidamente. Posteriormente, entrou no banheiro masculino, onde ficou por 20 minutos. Depois, saiu carregando o cobertor, mas que nitidamente não tinha o volume característico do corpo de uma criança", afirmou.





Ao analisar as imagens do exterior do local, os investigadores perceberam que ela guardou o cobertor em uma sacola.





A Polícia Civil trabalha com duas linhas principais de investigação: a de que a mulher acessou o local e se identificou ou a de que ela simulou que marcaria uma consulta e, aproveitando o descuido dos funcionários, entrou neste setor, sem precisar dizer quem era.