Mãe e bebê morrem em grave acidente no Norte de Minas

Helicóptero do Corpo de Bombeiros levou motorista da caminhonete para a Santa Casa de Montes Claros (foto: CBMMG)

Uma mulher de cerca de 30 anos e o filho, de aproximadamente 1 ano, morreram em um grave acidente no início da tarde desta quinta-feira (16/6). Uma caminhonete bateu de frente com um carro de passeio na MGC-135, em Engenheiro Navarro, no Norte de Minas.









Já a caminhonete era ocupada por cinco pessoas. O condutor, um homem de 53 anos, foi socorrido de helicóptero até a Santa Casa de Montes Claros, onde está entubado em estado grave.





DUAS PESSOAS MORREM EM ACIDENTE

Uma batida entre um veículo de passeio e uma caminhonete na MGC 135 provocou duas mortes em Engenheiro Navarro, Norte de Minas, o início da tarde desta quinta-feira (16/6). pic.twitter.com/eRJvVpDV1i %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2022







Uma mulher e seus dois filhos foram levados por ambulâncias até um hospital de Bocaiúva para receberem cuidados médicos. O quinto passageiro do veículo não precisou ser atendido.









Engarrafamento Militares de Montes Claros foram acionados por volta de 12h45 deste feriado de Corpus Christi para fazer o trabalho de socorro.





O trânsito foi completamente interditado no trecho, onde foi registrado engarrafamento. Um helicóptero dos bombeiros realizou o resgate. As imagens disponibilizadas pela corporação mostram muitos carros na pista, dificultando o acesso por terra.

Assista ao momento em que os bombeiros chegaram de helicóptero ao local do acidente: