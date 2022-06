Acidente com sete veículos complica trânsito no Anel Rodoviário

Caminhão não conseguiu frear e bateu em outros veículos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A vida do motorista que tenta sair de Belo Horizonte no feriado de Corpus Christi está complicada. Um acidente no Anel Rodoviário envolvendo sete veículos interdita duas faixas do Anel Rodoviário, sentido Vitória, na manhã desta quinta-feira (16/06). LEIA MAIS 04:00 - 12/06/2022 Anel Rodoviário: moradores da região lamentam mais um acidente na via

Durante o atendimento, os policiais pararam o trânsito e o Anel foi brevemente interditado. Porém, um caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu com os outros seis veículos que estavam parados na pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão ficou preso na cabine da carreta, mas conseguiu sair apenas com ferimentos leves. Não há vítimas graves e ninguém precisou de atendimento.

Sete veículos se envolveram no acidente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Natan Melo, de 53 anos, estava em um dos veículos envolvidos no acidente e contou que já estava parado, aguardando o atendimento da polícia no acidente da frente, quando as colisões aconteceram. “Ainda bem que não houve vítima. Só danos materiais”, disse ele.

Sérgio Ferreira Ribeiro, de 57 anos, é motorista de aplicativo e falou que foi a primeira vez que se envolveu em um acidente no Anel Rodoviário.

“O caminhão estava rápido. O trânsito parou e ele, não. Estou tremendo até agora. Passo aqui todos os dias, nunca aconteceu isso comigo. Hoje eu nasci de novo”.

Devido à ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal desviou o trânsito para a marginal.

Do outro lado da pista, no sentido Rio de Janeiro, um outro acidente aconteceu envolvendo três carros de passeio.

Curiosos no sentido contrário diminuíram para acompanhar ocorrência e se envolveram em acidente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os motoristas diminuíram a velocidade para acompanhar a ocorrência da pista contrária e acabaram batendo. Não há registro de feridos.