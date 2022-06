Anel Rodoviário: mais de 270 acidentes foram registrados neste ano

Quatro caminhões e cinco carros de passeio se envolveram numa colisão, próximo ao Bairro Betânia, nessa sexta-feira (10/6) (foto: Túlio Santos/EM/D.A press) Estado de Minas. Apenas em 2022, o Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, foi o cenário de 272 acidentes de trânsito, segundo dados do Comando de Policiamento Rodoviário levantados pela reportagem do O último deles aconteceu na noite dessa sexta-feira (10/6) , quando oito veículos se envolveram numa colisão, próximo ao Bairro Betânia, que resultou na morte de duas pessoas.

De 1º de janeiro a 8 de junho, foram registrados 258 acidentes naquele trecho em 2020, sendo que 12 pessoas morreram. Em 2021, o número de batidas subiu para 290 no mesmo período, com o total de 11 mortes. Neste ano, mais 271 ocorrências foram registradas em cinco meses e oito dias e resultaram em nove vidas perdidas.

O trânsito no sentido Vitória precisou ser completamente interrompido para que as equipes do Corpo de Bombeiros conseguissem resgatar dois homens presos às ferragens dentro do caminhão que transportava cerveja.

Ao Estado de Minas, o major Robson de Almeida Machado explica que o local compreende o “trecho rodoviário de BH com a maior incidência de sinistros de trânsito”. “Isso acontece porque o fluxo diário é de cerca de 160 mil veículos”, observa.

O trecho do Anel Rodoviário onde o acidente de ontem foi registrado é cenário constante de acidentes graves. Nesse sentido, o mais recente havia ocorrido há apenas dois dias, na manhã da última quarta-feira (8/6), no sentido Rio de Janeiro.

Na ocasião, duas pessoas morreram após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. Os ocupantes da moto foram atingidos por um caminhão que vinha logo em seguida.