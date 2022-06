Acidentes no Anel Rodoviário: em uma semana, mortes e uma amputação

Acidente desta sexta-feira (10/6) envolveu quatro caminhões e cinco carros (foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press)

O trecho do Anel Rodoviário onde o acidente de hoje foi registrado é cenário constante de acidentes graves. O mais recente havia ocorrido há apenas dois dias, na manhã da última quarta-feira (8/6), no sentido Rio de Janeiro. Na ocasião, duas pessoas morreram após uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta. Os ocupantes da moto foram atingidos por um caminhão que vinha logo em seguida.





Na semana passada, outro acidente, desta vez na altura do bairro Madre Gertrudes, região próxima ao trecho do acidente desta sexta-feira (10/6). Um motociclista sofreu uma queda , foi parar embaixo de um caminhão e teve a perna amputada. O acidente ocorreu na sexta-feira (3/6).As tragédias se estendem em outros trechos da movimentada via. Na altura do bairro Jardim Montanhês, na região Noroeste da capital, outro grave acidente ocorreu na madrugada do dia 23 de maio . Uma carreta carregada de minério precisou parar na via, ocasionando uma batida em outro caminhão. O motorista ficou preso às ferragens.No mesmo dia 23, outro acidente foi registrado por ali . Um caminhão da empresa Tambasa bateu na traseira de uma carreta da Coca-Cola na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha. Cinco pessoas com idades entre 30 e 40 anos ficaram feridas, e uma delas ficou presa às ferragens.Os acidentes também se convertem em constantes congestionamentos na via, como o ocorrido também no dia 23 de maio, quando três veículos se envolveram em colisão na altura do bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, no sentido Vitória.