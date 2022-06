Acidente no Anel Rodoviário entre 4 caminhões e 5 carros deixa um morto

Acidente entre quatro caminhões e cinco carros deixa um morto no Anel (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma carreta carregada com cerveja, quatro caminhões e cinco carros de passeio no Anel Rodoviário, na altura do KM 538, próximo ao Bairro Betânia, em Belo Horizonte, por volta das 19h desta sexta-feira (10/6). Duas pessoas estão presas às ferragens e outra está ferida.

O trânsito no sentido Vitória foi completamente interrompido para que as equipes do Corpo de Bombeiros consigam retirar as vítimas das ferragens.O risco de explosão, devido ao combustível dos automóveis, também será tratado pelos militares, que devem aplicar serragem para minimizar o risco de derrapagem.

Anel rodoviário de BH descida do Bethânia. Mais um grave acidente registrado, atenção evitem o trecho pic.twitter.com/gVJdau2oc3 %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Br381_urgente) June 10, 2022

Acidente entre quatro caminhões e cinco carros deixa um morto no Anel (foto: Reprodução Twitter)