Acidente no Anel Rodoviário: vídeos da batida

Acidente entre quatro caminhões e cinco carros deixa um morto no Anel (foto: Túlio Santos/EM/D.A press)

O Corpo de Bombeiros confirmou duas mortes no acidente envolvendo quatro caminhões e cinco carros de passeio no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (10/6). Após a tragédia, vários vídeos começaram a circular nas redes sociais por pessoas que passavam pelo local. Veja abaixo.

Confira o vídeo do acidente:



O risco de explosão, devido ao combustível dos automóveis, também será tratado pelos militares, que devem aplicar serragem para minimizar o risco de derrapagem.



A colisão entre os veículos aconteceu por volta das 19h, na altura do KM 538, próximo ao Bairro Betânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas seguem presas às ferragens e outra apresenta “ferimentos moderados” e recebe os primeiros socorros neste momento.

“Os bombeiros estão realizando, neste momento, a retirada de dois homens que estavam no caminhão que transportava cervejas. De acordo com informações, esse veículo colidiu com a estrutura do radar no Anel Rodoviário e capotou na via, deixando os dois ocupantes presos às ferragens. Apesar do choque significativo, eles estão conscientes e verbalizando com os bombeiros a todo momento”, informa nota da assessoria da corporação.

O trânsito no sentido Vitória foi completamente interrompido para que as equipes consigam realizar os trabalhos de resgate.

