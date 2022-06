Engavetamento provoca congestionamento no Anel Rodoviário, em BH

Engavetamento foi no Anel Rodoviário no sentido Vitória, na altura da Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Divulgação Polícia Militar Rodoviária)

Motoristas que passam pelo Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, devem ter paciência na manhã desta quintafeira (2/6). Um engavetamento entre cinco veículos deixa o trânsito bem lento no local. O acidente foi na altura do bairro Alto Caiçaras, no sentido Vitória, região Noroeste da capital mineira.

De acordo com o tenente-coronel Fábio Almeida, comandante do Policiamento Rodoviário, um carro Palio parou na via, na faixa da esquerda, ao apresentar problemas mecânicos. "O trânsito reduziu e um caminhão leve colidiu na traseira do automóvel e engavetou os outros quatro", contou.

Por conta dos danos, ainda conforme o militar, há dificuldades na retirada dos veículos do Anel Rodoviário. No caso, ele será removido para o pátio porque o proprietário não tem "meios para retirada do local", complementou o comandante Fábio Almeida.

O acidente causa reflexos em outras vias da região.