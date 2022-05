PBH não encontra interessado em obra no Anel Rodoviário

Mesmo sem sistema de drenagem, PBH garante entrega da obra ainda no primeiro semestre de 2022 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press (08/03/2022))

A licitação aberta pela Prefeitura de Belo Horizonte para implantar a descida d’água e execução de tunnel liner para complementação do sistema de drenagem da Área de Escape do Anel Rodoviário ainda não encontrou interessados. Mesmo assim, a PBH garantiu que a obra não será atrasada. A previsão é de que o espaço seja entregue ainda no primeiro semestre de 2022.

Em nota, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) afirmou que a execução da parte de drenagem profunda e superficial da área não interfere no funcionamento da estrutura de concreto, que é o dispositivo que efetivamente reduz a velocidade dos veículos.

"Mesmo que a parte de drenagem, profunda e superficial, da Área de Escape esteja em execução, a estrutura de concreto responsável por reduzir a velocidade dos veículos poderá funcionar como dispositivo de segurança, não implicando em atrasos na obra”, disse em nota.

A PBH também informou que o sistema de drenagem faz parte do projeto da Área de Escape, mas que a estrutura de concreto está sendo executada pela Sudecap com recursos próprios da prefeitura.

Para o professor Ronderson, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da Escola de Engenharia da UFMG, o ideal era que as obras fossem finalizadas juntas.

“Se o sistema de drenagem não foi feito, pode causar algum problema de estabilidade. Vai depender de quanto tempo a drenagem vai demorar para ser implantada. Se for algo mais rápido, talvez não tenha problema. Mas tudo depende de quando essa implantação será feita. O ideal era que tudo fosse finalizado junto”, disse ele.

Segundo Ronderson, o sistema de drenagem é importante para que a vida útil do projeto seja ampliada.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que está tomando as providências necessárias para a realização de uma nova licitação, conforme previsto em lei.

Promessa para evitar acidentes graves na via, o equipamento está sendo instalado próximo ao acesso ao Bairro Buritis, Região Oeste da capital, no sentido Vitória.