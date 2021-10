Começa construção da área de escape do Anel Rodoviário de BH

Operários começaram as atividades hoje com a supressão da vegetação onde a pista será montada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)









Teve início na manhã desta quarta-feira (6/10) a obra para construção da área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O equipamento, promessa para evitar os acidentes graves na via, será instalado na altura do acesso ao Bairro Buritis, sentido Vitória, na Região Oeste da capital.















O local da área de escape fica na conhecida descida do Betânia, local de diversos acidentes graves. Em março do ano passado , um caminhão tombou e arrastou carros e motocicletas no trecho, deixando três mortos. Uma das maiores tragédias foi em 2011, quando cinco pessoas morreram quando uma carreta arrastou 14 veículos na rodovia





Acidentes desse tipo podem ser evitados com a área de escape, como explica o superintendente da Sudecap Henrique Castilho. “É uma ‘piscina’ de concreto de aproximadamente 100 metros de comprimento. Depois de concretada, feita a terraplanagem, todo o trabalho, ela tem uma primeira etapa de asfalto, depois um piso de concreto, e aí sim você tem um material chamado cinasita”, detalha. A cinasita, ou argila expandida, é um agregado em forma de pequenas bolas. Elas são espalhadas na estrutura para amortecimento.









Veja como funciona





“Normalmente, quando o veículo está descendo e há uma pane, a tendência dele é sempre ir para o lado esquerdo, onde estão os carros mais leves. Ele vendo a sinalização, sabendo que vai ter uma área de escape, ele vai cair nessa caixa e afunda. Ele pode até tombar, mas ele vai afundar e parar. Com isso, vamos evitar muitos acidentes nesse local”, explica Castilho.





Toda a iluminação pública do trecho da área de escape já foi trocada por lâmpadas de led, mais eficientes. Hoje, a equipe faz a retirada da vegetação no terreno para começar a prepará-lo.





As obras foram anunciadas em agosto após o município fechar um acordo com o governo federal , porque o Anel Rodoviário é de domínio da União.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o investimento é de cerca de R$ 3,5 milhões do município e a previsão é de que o equipamento esteja pronto no primeiro semestre de 2022, dependendo das condições climáticas. O período chuvoso em Minas vai de outubro a março.