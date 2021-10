Comércio de BH pode funcionar no feriado de 12 de outubro

Comércio da capital deverá obedecer aos horários de funcionamento estipulados pela prefeitura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 07/08/2021)

O comércio de Belo Horizonte poderá abrir na próxima terça-feira, 12 de outubro, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, quando também é celebrado o Dia das Crianças. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH).









“A empresa deverá conceder para cada empregado que trabalhar neste dia uma folga compensatória (concedida no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado trabalhado). A folga não poderá ser concedida em dia de feriado, nem coincidir com dias destinados ao repouso semanal remunerado”, informa a CDL.





Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o dia 12 é feriado bancário. Assim, as agências não vão abrir.





A Prefeitura de Belo Horizonte ainda deve divulgar o funcionamento dos equipamentos públicos nos próximos dias.