Previsão de chuva e queda nas temperaturas nesta quarta (6/10)

O tempo amanheceu nublado nesta quarta-feira (6/10), mas as temperaturas permanecem em alta no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas podem ocorrer até o início da noite.

O Inmet ainda aponta que o feriado prolongado de 12 de outubro deve ser de frio e tempo chuvoso em Belo Horizonte. "Os termômetros não devem passar dos 22°C", explica Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.Nesta quarta-feira (6/10), a menor temperatura da capital foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 18°C. Já a máxima deve alcançar os 30°C, no período da tarde, quando há possibilidade de pancadas de chuvas.De acordo com o Inmet, pode chover também até o fim do dia nas Regiões Sul, Zona da Mata, Triângulo, Campo das Vertentes e Oeste mineiro.A temperatura mínima do estado foi em Monte Verde, Sul de Minas, 11,5°C. Além disso, a máxima continua sendo registrada no Norte do estado, e os termômetros se mantêm estáveis marcando 41°C.