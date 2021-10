Temperatura alta e instabilidade; veja o clima em Minas hoje

Choveu à tarde em BH e a Defesa Civil fez alerta de granizo até às 18h30 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A terça-feira começou com temperaturas altas, atingindo 27ºC pela manhã em BH. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), quanto mais quente o dia, maiores são as chances de as chuvas virem mais fortes, e o calorão foi até os 32º nessa tarde, quando começou a chuva na capital.





Para a noite, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em BH.



A previsão é de que os termômetros superem 30ºC em algumas cidades do estado. Nova Lima e Sabará já atingiram a máxima de temperatura, chegando aos 34º graus no final da tarde. Os municípios da Grande BH tem 90% de chances de precipitação de chuva.

A Defesa Civil divulgou alerta para a possibilidade de precipitação de granizo em Belo Horizonte nesta terça-feira (5/10). A previsão vai das 15h15 às 18h15, e recomenda que se redobre a atenção e tome medidas de proteção durante esse período.



A previsão é de que o dia siga chuvoso em toda a cidade. Segundo a Defesa Civil, a tarde de hoje foi de chuva extremamente forte na Região Noroeste da capital, atingindo mais de 5 mm. Em alguns locais, como na Região Oeste, chuva e sol dividiram o cenário.

Norte de Minas

Com temperaturas altíssimas, as cidades de Montalvânia e Manga registraram máxima de 39ºC, sem previsão de chuva. Montes Claros também registra altas temperaturas, com máxima de 36º para hoje. A umidade do ar varia entre 15% e 46%, sem chances de preciptação.

Centro Oeste

Segundo o INMET, a região estava em alerta amarelo, possuindo baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O sol com muitas nuvens esteve presente em Bom Despacho e Nova Serrana, que terão máxima de 32º. As duas cidades tem 90% de precipitação de chuva, e a umidade do ar pode variar entre 20% e 63% em Bom Despacho, e 21% e 65%, em Nova Serrana.

Vale do Jequitinhonha

Segundo o Climatempo, a cidade de Itaobim registrou máxima de 40ºC. Sem nenhuma chance de chuva, a previsão de umidade do ar na cidade varia entre 22% a 67%. Em Diamantina, o clima foi de sol e aumento de nuvens de manhã. A previsão para a tarde e noite é de pancadas de chuva, com 90% de chance de precipitação. A mínima pode chegar a 18º, e máxima de 33ºC.

* Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte