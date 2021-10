Polícia procura suspeitos filmados furtando loja em Itaúna; veja vídeo

Ação durou menos de um minuto na madrugada desta segunda-feira, em Itaúna (foto: Reprodução CCTV) A Polícia Militar pede ajuda da população para localizar dois homens que furtaram uma loja de equipamentos e acessórios para celulares em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada desta segunda-feira (4/10). Um vídeo gravado pela câmera de segurança da loja, que fica na Região Central de Itaúna, na Rua Antônio de Matos, mostra a ação dos bandidos, que entraram no comércio durante a noite e, em menos de um minuto, levaram vários equipamentos.





Confira o vídeo:







Registro

De acordo com os militares da 51ª Cia da PM de Itaúna, o proprietário da loja, de 29 anos de idade, relatou que durante o período noturno o alarme da loja foi acionado, e que, ao chegar pela manhã, notou que a porta estava arrombada e várias mercadorias estavam faltando. O proprietário não informou o valor dos objetos furtados.

A PM informou que foi realizado rastreamento para levantamento de possível autoria, porém sem êxito.



Ajuda

A PMMG solicita a quem possuir informações que possam auxiliar no esclarecimento do delito que denuncie através do 190, do Disque Denúncia Unificado (DDU 181) ou diretamente em uma unidade policial.