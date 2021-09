Itaúna inicia vacinação de adolescentes e terceira dose de idosos

Itaúna segue orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira para vacinação de adolescentes (foto: Foto: Davi Lara)



LEIA MAIS 12:49 - 23/09/2021 Uberlândia usará R$ 12mi vindos de acordo com a Vale em obras locais

12:46 - 23/09/2021 Presos de Congonhas trabalharão fazendo tijolos para ter pena reduzida

11:58 - 23/09/2021 Secretário de saúde: 'Não falta vacina para adulto em Minas'



Para garantir a primeira dose da imunicação contra a COVID, este público não precisa fazer cadastro, apenas devem se apresentar com documento com foto e comprovante de residência ao estacionamento nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro São Geraldo, no horário de 10h às 11h.



Adolescentes A Prefeitura de Itaúna, do Centro Oeste de Minas, está convocando para vacinação contra COVID-19 os adolescentes acima dos 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente para recebimento da primeira dose da imunização. Já os idosos acima de 78 anos são chamados para o recebimento da terceira dose ou dose de reforço.De acordo com informações da gestão pública, 100% dos adultos já foram vacinados pelo menos com a primeira dose de vacinas contra o novo coronavírus. Para garantir que a imunização atinja um número ainda mais amplo, a prefeitura promove, nesta sexta-feira (24/9), a vacinação de 'repescagem' para os moradores da cidade acima de 18 anos que ainda não se vacinaram.Para garantir a primeira dose da imunicação contra a COVID, este público não precisa fazer cadastro, apenas devem se apresentar com documento com foto e comprovante de residência ao estacionamento nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, no bairro São Geraldo, no horário de 10h às 11h.



Para adolescentes acima dos 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente o cadastro deve ser feito no dia 27/09 (segunda-feira), a partir das 9h



A vacinação dos adolescentes será no dia 29 (quarta-feira), das 9h às 10h nas unidades de saúde, com disponibilidade de 880 doses,e a vacina é da Pfizer.



Documentos exigidos: original e xerox do relatório médico comprobatório (comorbidades definidas pelo MS), documento oficial com foto e comprovante de endereço.



Obs: Hipertensos que utilizam 03 hipertensivos de classes diferentes ou diabéticos não precisam de apresentar relatório, basta o receituário.



Obesidade mórbida: laudo pode ser emitido por enfermeiro ou nutricionista

Obs: Aplicação apenas de 1ª dose nesta data e público específico Para adolescentes acima dos 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente o cadastro deve ser feito no dia 27/09 (segunda-feira), a partir das 9h no site A vacinação dos adolescentes será no dia 29 (quarta-feira), das 9h às 10h nas unidades de saúde, com disponibilidade de 880 doses,e a vacina é da Pfizer.Documentos exigidos: original e xerox do relatório médico comprobatório (comorbidades definidas pelo MS), documento oficial com foto e comprovante de endereço.Obs: Hipertensos que utilizam 03 hipertensivos de classes diferentes ou diabéticos não precisam de apresentar relatório, basta o receituário.Obesidade mórbida: laudo pode ser emitido por enfermeiro ou nutricionistaObs: Aplicação apenas de 1ª dose nesta data e público específico





De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de Itaúna, Fernando Meira, assim que o público de adolescentes com comorbidades ou deficiências permanentes forem vacinados a prefeitura vai avançar com a vacinação para o outro grupo de adolescentes. Ele informa que a vacinação já estava programada para acontecer nesta data, mesmo antes da liberação pelo Ministério da Saúde. "Primeiro vamos vacinar aos adolescentes com comorbidades e posteriormente aos adolescentes sem comorbidades seguindo o posicionamento do governo do Estado e da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação Médica Brasileira. Claro que vamos depender também das quantidades de doses que forem chegando para o município, mas a nossa intenção é realmente vacinar esse público o quanto antes", informa Fernando Meira

Itaúna segue orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira para vacinação de adolescentes (foto: Foto: Davi Lara)

Reforço para idosos



A prefeitura de Itaúna divulgou também a chamada para idosos acima de 78 anos de idade para o recebimento da terceira dose, ou dose de reforço, da imunização contra COVID-19. De acordo com a convocação da prefeitura, a vacina estará disponível para pessoas que tomaram a segunda dose até o dia 28 de março. Os idosos receberão a vacina da farmacêutica Pfizer.



A vacinação será no dia 28/09 (terça-feira), das 8h às 10h, nas unidades de saúde do município. A orientação da prefeitura é para que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima da residência. Quem estiver fora da área de abrangência de alguma ESF deve procurar o Posto Central que fica na Rua: Zezé Lima, 631 Centro



Assim como acontece no recebimento das segundas doses, para receber a terceira dose não é necessário o preenchimento de novo cadastro. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinas que comprove o recebimento da 1ª e 2ª doses e documento oficial com foto. A prefeitura ressalta que a não apresentação do cartão de vacinação implicará no não recebimento da dose de reforço.





Óbito



Depois de um período de seis dias sem registrar óbitos por COVID, Itaúna voltou a confirmar a morte de uma paciente causada pela doença. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Itaúna e pelo Hospital Manoel Gonçalves, a paciente que faleceu tinha 68 anos de idade. As instituições não divulgam se a mulher tinha sido vacinada ou se tinha alguma comorbidade.





O último óbito causado por COVID em Itaúna foi registrado na sexta-feira da semana passada, dia 17/09, de um homem de 52 anos de idade.