Secretário de saúde: 'Não falta vacina para adulto em Minas'

Baccheretti diz que Estado tem doses suficientes para vacinar todo adulto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, garantiu nesta quinta-feira (23/9) que Minas Gerais tem vacinas disponíveis para vacinar todos os adultos a partir de 18 anos. A afirmação foi feita durante coletiva na Cidade Administrativa.









"Ainda temos doses disponíveis. Todo adulto teve a oportunidade de se vacinar. Caso algum município não tenha, o Estado conta com vacinas. Não falta vacina para adulto”, afirmou Baccheretti, que evitou apontar previsão para completar o esquema vacinal.





Vários municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas ainda estão com a vacinação atrasada, mas o secretário garantiu que as unidades regionais contam com doses suficientes.





"Tem parte da população que vacinou em outro estado, mudou ou que não quis se vacinar. É questão de tempo. A população adulta já tem dose disponível”, explicou o secretário.





"Há um problema na logística de dados. Realmente, o Jequitinhonha está pior ao vermos os dados, mas quando chegamos lá vemos que não é assim. É mais um problema de dados do que real", completou.





De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas já aplicou a primeira dose em 93,34% da população adulta, enquanto 47,06% tomou a segunda dose.