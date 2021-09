Após 18 meses fechados, parques ecológicos de Itaúna voltam a funcionar

Após 18 meses fechados, os parques ecológicos voltam a abrir em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. Desde o início da pandemia em 2020, as atividades dos parques municipais foram suspensas como medida de combate a proliferação da COVID-19.

Os parques estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h. Desde já, os visitantes já podem usufruir dos espaços.

Medidas sanitárias

De acordo com a prefeitura, o retorno está previsto com medidas sanitárias de segurança para mais conforto à população. Além dos protocolos já utilizados usualmente, foi implantado um sistema de controle de entrada e saída de pessoas na entrada de cada parque.

“Os parques ecológicos são importantes equipamentos públicos que estimulam a prática de atividades de lazer, fazendo com que a população possa desfrutar e ter mais contato com a natureza. Por isso, para que os funcionários e usuários possam ter mais segurança, implementamos nos locais os protocolos sanitários em conformidade com a vigilância sanitária”, afirmou a prefeitura.

Será necessário que os visitantes adotem medidas para a sua segurança e de todos que utilizarem o espaço. A utilização de máscara durante a permanência no parque será obrigatória. Além disso, o Executivo reforça a higienização frequente das mãos e a manutenção da distância de segurança das demais pessoas.