Incêndio florestal mata animais silvestres e rende multa de R$ 678 mil

Um incêndio florestal que durou dez dias consumiu mais de 700 hectares e matou animais silvestres, incluindo gado, na zona rural de Caratinga. O responsável pelo fogo nos distritos de Dom Lara e Dom Maestro terá de pagar multas no valor aproximado de R$ 678 mil.

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), esse é um dos maiores incêndios registrados na região do Vale do Rio Doce. Com as chamas, muitos animais silvestres que moravam na mata perderam a vida.

Fotos divulgadas pelos militares mostram uma seriema que foi resgatada do incêndio com as patas queimadas. Ela chegou a receber tratamento em um hospital veterinário, mas não conseguiu sobreviver.

O animal chegou a receber tratamento, mas não sobreviveu (foto: PMA/Divulgação)

O tenente Wilson Ferreira de Moura afirma que não é possível contabilizar as vidas perdidas no incêndio, mas relata que um produtor rural perdeu o gado. “Ele perdeu todo seu pasto, teve duas vacas queimadas e precisou vender as outras todas porque não tinha para onde levar”, conta.

Dos hectares queimados, equivalentes a 716 campos de futebol, o incêndio devastou pastos, reservas e áreas de preservação permanente. Foram identificados 17 proprietários rurais que tiveram suas áreas atingidas.

É um dos maiores incêndios já registrados na região, segundo a polícia (foto: PMA/Divulgação)

O que era para ser pequeno virou tragédia

O desastre começou quando um homem de 69 anos, proprietário de uma fazenda local, determinou que seu funcionário fizesse uma queimada em uma de suas áreas. Foi feito aceiro e uso de fogo para a limpeza, mas o indivíduo perdeu o controle das chamas e não conseguiu apagar o incêndio.

De acordo com a PMA, o proprietário não foi localizado inicialmente, mas, após ser notificado, compareceu ao quartel e foi autuado administrativamente com Auto de Infração Ambiental, no valor de aproximadamente R$ 678 mil. O homem não possuía autorização do órgão ambiental para realizar a queimada.

A área atingida está em destaque no mapa (foto: PMA/Divulgação)

“Além das multas ambientais, o autor responderá processo na Justiça, ocasião em que poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos causados à vítima e ao meio ambiente”, esclarece Moura.

As chamas só foram contidas no último domingo (26/9), após dez dias de trabalho do Corpo de Bombeiros. A equipe da Polícia Militar Ambiental finalizou os trabalhos de mensuração da área atingida nessa terça-feira (28/9).