Menina de 9 anos é assassinada e suspeito acaba linchado em Minas

Crime aconteceu na casa do suspeito, que acabou linchado (foto: Marina Caixeta/Arquivo pessoal) Uma menina de 9 anos foi assassinada em Araguari, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quarta-feira (29/9). O suspeito do crime, ao ser descoberto, foi assassinado ao ser linchado por pessoas que ajudavam nas buscas pela criança.





Moradores que ajudavam na busca pela desaparecida foram até a casa do suspeito. O homem era conhecido no bairro, só que negou qualquer envolvimento quando questionado. Ele fechou o portão do imóvel e, em seguida, não atendeu mais aos vizinhos.

Corpo encontrado

Desconfiados, eles procuraram a mãe do suspeito, uma vez que ela mora próximo do local. A casa foi aberta e o corpo da vítima estava no quintal da residência. Ela havia sido esfaqueada várias vezes.

Revoltados, os moradores passaram a agredir o dono da casa. Ele não sobreviveu ao espancamento. De acordo com a Polícia Militar, no momento da chegada das viaturas, as pessoas que estavam dentro da residência fugiram, não sendo possível identificação imediata dos autores do linchamento e nem a prisão de algum deles.

"Quando os policiais chegaram no local, se depararam com o homem caído no chão da sala e outras pessoas correndo da casa", explica o capitão da PM, Thiago Lana.

Também não foi possível determinar, por meio da perícia inicial, se a vítima havia sido estuprada realmente. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) poderá comprovar a suspeita.

A informação do abuso sexual foi repassada à polícia e poderia ser a motivação do suspeito para levar a criança até sua casa.