Betim: sequestro seguido de extorsão de professor é esclarecido

Delegado Roberto Veran comandou as investigações desde o dia do crime (foto: PCMG/Divulgação )

O sequestro, seguido de assalto, de um professor universitário, de 42 anos, no último dia 27 de julho, em Betim, foi esclarecido pela Polícia Civil, com a prisão, nesta quarta-feira (29/9), de um suspeito de 27 anos. O segundo assaltante e sequestrador, de 19 anos, já estava preso. A arma do crime foi apreendida.

Segundo o delegado Roberto Veran, o professor trafegava pela Avenida Amazonas, em Betim, em seu veículo, um Fiat Uno, quando foi surpreendido por dois homens, que entraram em seu carro, de arma em punho, obrigando-o a passar para o banco de trás.

“A partir desse instante, passaram a fazer ameaças à vítima, exigindo que ele fizesse uma transferência bancária, via PIX, para uma determinada conta. O professor disse que não tinha PIX. Por esse motivo, tomaram-lhe a carteira e de posse de seu cartão bancário, foram até uma farmácia, com caixa eletrônico e o obrigaram a sacar dinheiro”, diz o delegado.

Depois de sacar o dinheiro, o professor ainda permaneceu em poder dos bandidos, que lhe tomaram, antes de seguirem para a farmácia, a aliança, um cordão de ouro e o celular.

Chegando à farmácia, o professor foi obrigado a descer do veículo, acompanhado por um dos ladrões, que mantinha a arma apontada para suas costas. “Fizeram, então, uma tentativa de saque, no valor de R$ 1 mil, que foi negada pela entidade bancária, que não liberou o dinheiro. Tentaram R$ 500, que também foi negado. Na terceira tentativa, conseguiram sacar R$ 300”, diz o delegado, que conta ainda que a vítima foi obrigada a fazer uma compra na farmácia, para despistar a polícia, possivelmente.

Ao passar em frente à farmácia, policiais militares estranharam a movimentação e montaram uma blitz, em frente ao local. Um dos ladrões, ao perceber a presença da PM, fugiu. O segundo criminoso, que estava dentro do carro, de apenas 19 anos, acabou preso.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens já tinham antecedentes criminais. Eles foram indiciados por crime de extorsão qualificada, com privação de liberdade e roubo duplamente majorado.