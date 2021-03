Menina ignora toque de recolher e é assassinada a tiros em Valadares

A menina, depois de baleada, caiu em frente às grades dessa casa na Rua da Mica. O crime aconteceu por volta da 1h20 desta quinta-feira (25/3) (foto: Google Street View/Divulgação)









Por volta da 1h20, conforme registros das câmeras de segurança instaladas em lojas da Rua da Mica, um rapaz se aproximou do grupo de jovens pedalando uma bicicleta. Ele sacou uma arma e efetuou vários disparos, acertando a menina três vezes.

Baleada, a menina tentou escapar do atirador. Andou alguns passos e caiu morta, na calçada. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, ela levou dois tiros no peito e um no braço esquerdo.





O atirador, depois de executar a menina, deixou a bicicleta caída na calçada e fugiu a pé. Ele já foi identificado pela Polícia Militar, mas ainda não foi preso.





A irmã da menina assassinada disse que há dias ela vinha recebendo ameaças de morte por meio de mensagens, no WhtasApp. O tenente-coronel Carvalho explicou que a menina assassinada convivia com pessoas que tinham várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.





Essa convivência, segundo o policial, encorajou a menina a desafiar outras pessoas ligadas ao crime, que moram em bairros próximos ao São Raimundo, por isso vinha recebendo ameaças de morte. A Polícia Civil está investigando as causas do homicídio.

