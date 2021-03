Detran-MG realiza o primeiro leilão de veículos pela internet

Veículos estão no pátio credenciado do Detran-MG no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste da capital (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Na próxima quarta-feira (31/3), começa o primeiro leilão virtual de veículos realizado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Interessados devem se cadastrar pela internet para participar





Serão 36 lotes, entre motocicletas e carros que foram apreendidos em todo o estado por falta de pagamento de tributos ou outras dívidas e não foram recolhidos pelos proprietários. Eles estão em um pátio credenciado no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, e os participantes poderão ir ao local para verificá-los.









O leilão começa ao meio-dia de 31 de março, terminando às 18h de 11 de abril. “Todas as pessoas que estiverem interessadas no leilão, terão que realizar o cadastro no site do Detran-MG. Lá, os interessados vão verificar o edital do leilão e os lotes de veículos que estarão disponíveis”, diz o delegado. “A partir do cadastro efetivado, eles vão receber um acesso, link e senha, para poder entrar na plataforma no dia do certame e fazer as ofertas de lance”, detalha.





Este leilão terá lances inicias a partir de R$ 1mil. “A facilidade com relação a esse processo é que é totalmente digital, onde os interessados, caso queiram, também poderão visitar os veículos no pátio credenciado ao Detran para, depois, ofertarem os seus lances. Finalizado o certame, aquele que sair vencedor pelo lance final já receberá toda a documentação pronta para a retirada do veículo”, conta Moreira.





As visitas devem ser realizadas entre 31 de março e 1º de abril, apenas para os interessados cadastrados, e seguindo todos os protocolos de prevenção à COVID-19. O pátio Auto Socorro Anel Ltda fica na Rua Gabriela de Melo, 211.





O processo de pagamento não mudou. Quem arrematar algum veículo vai receber uma guia para efetivar o pagamento, documento disponibilizado pelo próprio sistema.