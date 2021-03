Detran/MG suspendeu exames e aulas de direção nas regiões da Onda Roxa

Detran/MG suspende realização de exames de direção e aulas de direção por tempo indeterminado (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) suspendeu, por tempo indeterminado, os serviços de exame de direção veicular e aulas de direção, nas cidades que adotaram a medida da Onda Roxa. Na última quarta-feira (10/03), o Detran/MGpor tempo indeterminado, os serviços dede direção veicular e aulas de direção, nas cidades que adotaram a medida da









O Detran ressaltou que o cancelamento dos exames já agendados não prejudicará os candidatos, pois as taxas já pagas serão reaproveitadas assim que os serviços forem restabelecidos. A medida também prevê a possibilidade de que, durante o período de suspensão, os candidatos que estiverem com exames médicos prestes a vencerem, realizarem mais um exame de direção.





Os demais serviços prestados pelo Detran, funcionarão de acordo com a unidade de cada município que adotou a medida da Onda Roxa. Na relação destas cidades está, por exemplo, Araxá, que liberou os exames no período de suspensão, se comprovada a urgência da realização.





A reportagem entrou em contato com uma auto escola da cidade, que fica no Centro. O gestor Júnior Renie informou que 'os serviços presenciais da auto escola estão todos suspensos. As aulas de legislação estão sendo oferecidas de forma remota, e as aulas de direção e exames de direção estão suspensos por tempo indeterminado.'



Ele ainda acrescentou que todos os exames e aulas de direção que foram marcados para este período de suspensão serão repostos posteriormente, quando as atividades presenciais forem retomadas, sem a necessidade de novo pagamento.



"Os serviços de renovação de CNH e de exames psicotécnicos iniciais, se comprovados como urgentes, podem ser realizados durante o período de suspensão", diz Júnior.



Renie ainda ressaltou que 'os candidatos que estão com a pauta prestes a vencer serão prejudicados, infelizmente, pois por se tratar de uma medida tomada pelo governo estadual, as pautas não tiveram ordem de ser prorrogadas'.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra