Detran-MG suspende emissão de documentos para implantação de novo sistema

Detran-MG vai suspender emissão de documentos de veículos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) vai suspender de 30/12 até 6/1 a emissão de documentos para os serviços de registro de veículo zero quilômetro, transferência de propriedade e alteração de dados de veículos.



A previsão é de que os serviços voltem a ser oferecidos normalmente em 7/1.



De acordo com Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o motivo para a paralisação é a transição para o modelo eletrônico do Certificado de Registro de Veículo (CRV-e) e da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo eletrônica (ATPV-e).

Ainda segundo a corporação, a medida, que segue a Resolução nº 809 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vale para a Divisão de Registro de Veículos (DRV), em Belo Horizonte, e para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), no interior.





Durante a suspensão, o sistema da informática vai passar por adequação para que seja feito um novo gerenciamento de informações da frota de veículos do estado. Por isso o Detran vai ficar impossibilitado, temporariamente, a conclusão dos processos e emissão do documento após as vistor





Segundo o Detran-MG, o objetivo da nova Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica (ATPV-e) é simplificar o processo na compra e venda dos automotores, por meio de itens de segurança mais modernos, como o QR-Code.