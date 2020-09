Incêndio queima 20 veículos em pátio do Detran na Grande BH

Fogo consumiu veículos, a maioria sucata, no Detran de Ibirité, na Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio no pátio do Departamento de Trânsito (Detran) de Ibirité, na Grande BH, terminou com 20 veículos queimados na tarde desta quinta-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocomeçou em uma vegetação próxima ao pátio e depois chegou até os carros. Não houve vítimas.

Três viaturas da corporação se deslocaram ao pátio, localizado na Avenida São Paulo, no Bairro Fazenda do Rosário, em Ibirité. O incêndio começou por volta das 15h desta quinta.

As chamas foram debeladas por volta das 17h. Segundo os bombeiros, a maioria dos carros queimados já eram sucata.

A reportagem procurou o Detran na noite desta quinta para obter um posicionamento, mas não recebeu resposta ainda. Essa nota será atualizada em caso de manifestação do órgão.