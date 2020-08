Incêndio após queda de balão consome 15 hectares de vegetação em Delfim Moreira

Parte do balão atingiu a rede elétrica (foto: CBMMG)

A queda de umprovocouem uma fazenda em, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na tarde desse domingo (30), e o fogo consumiu cerca 15de vegetação no Bairro Vargem Grande.

Balão tem aproximadamente 40 metros de comprimento (foto: CBMMG)

Segundo os bombeiros, o balão tem aproximadamente 40 metros de. Parte dele atingiu a redee o fornecimento precisou ser. “O combate às chamas durou mais de duas horas. Os militares precisaram acionar os técnicos da Cemig para desligar a energia no local. O fornecimento foi reestabelecido após os trabalhos”, diz Corpo de Bombeiros de Itajubá.

Fogo consumiu cerca de 15 hectares de vegetação (foto: CBMMG)

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que antes da chegada da guarnição, nove carros e pessoasinvadiram a fazenda. O grupo teria ido até a estrutura de ferro do balão e retirado um equipamento digital do interior. Essas pessoas não souberam informar detalhes das placas dos veículos. Apenas disseram que as placas eram de São Paulo. O balão teriaa área desde a última sexta-feira (28)”, completa.

Parte da estrutura foi danificada para não ser recuperada (foto: CBMMG)

A Polícia Militar também foi acionada, mas como osnão foram, a estrutura não foi apreendida. “Parte dafoi danificada para não ser artefato de recuperação caso retornassem para o local. A carcaça ficou a cargo do proprietário, que foi orietado a procurar a PM se soubesse de algum detalhe”, trecho do Boletim de Ocorrência registrado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio em florestas é crime. Se os infratores forem identificados podem ser punidos com multa ou detenção de três anos.