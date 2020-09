Foi necessário que Bombeiros usassem 2 linhas de combate e sete unitárias para controlar o fogo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta terça-feira as imediações da BR-356, próximo a Itabirito, na Região Central do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco começou próximo ao Km 63 e logo se alastrou, chegando próximo às casas na região. A corporação não fez o levantamento da área destruída.

De acordo com os Bombeiros, Minas registrou mais de 9 mil focos de queimadas em 2020. A maior parte deles ocorreu por descuido no manuseio de objetivos ou artigos inflamáveis.

Incêndio atinge margens da BR-356, próximo a Itabirito



Saiba mais:https://t.co/1RbyGAICRP pic.twitter.com/c2ii1dg6Mw — Estado de Minas (@em_com) September 1, 2020

Os meses de agosto a outubro são os que mais têm focos de queimadas em todo o estado. Além das altas temperaturas e da falta de chuvas, as ventanias ajudam as chamas a se espalharem com maior velocidade.

“Este é mais um foco de incêndio nas imediações que tomou um tamanho desproporcional, atrapalhando a visibilidade da via e se aproximando das residências. Nessa época, é comum. Devido à baixa umidade do ar, é normal que ocorra esse tipo de incêndio”, afirmou o sargento Cruz, que esteve no comando das operações nesta tarde.





Ele volta a pedir a conscientização da população a respeito da disciplina no momento de evitar queimadas: “A gente tenta fazer uma campanha, orientar ao máximo a população a evitar jogar guimbas de cigarro e deixar objetos que possam provocar incêndios. Infelizmente tem gente sem consciência que acaba causando prejuízo dessa proporção”.





Foi necessário que a corporação usasse duas linhas e sete unitárias para controlar o fogo nesta terça-feira.

Outros incêndios

Na mesma região, outros dois incêndios já haviam causado susto em motoristas e moradores nas últimas semanas. Um deles destruiu 12 mil metros de uma área próximo ao Parque Estadual do Rola Moça, que fica próximo aos limites de BH, Nova Lima e Brumadinho. Outro ocorreu numa mata no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste da capital.