Carreta carregada com livros tomba na Fernão Dias; carga não foi saqueada

Somente a faixa da direita está liberada (foto: Arteris/Divulgação)

Um acidente envolvendo dois caminhões complica a vida dos motoristas que passam pela rodovia Fernão Dias, na altura do km 584, em Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas, sentido Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (27/07).

A batida lateral deixou quatro feridos e espalhou na pista a carga de livros que um dos veículos levava. A carga não foi saqueada.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias da concessionária da via com ferimentos leves.

A pista sentido BH chegou a ser totalmente interditada.

Às 10h, somente a faixa da esquerda estava liberada. A lentidão no trecho chega a 5 km.

Colisão Lateral carreta no km 584 da BR-381/MG, em Carmópolis de Minas, sentido BH.

%u2705Faixa da esquerda liberada

%u274CInterdição das faixa direita e acostamento.

Equipes da cooperação no atendimento.

Equipes da concessionária estão atuando no local para liberação total da via.

A Polícia Rodoviária Federal também está trabalhando na ocorrência.