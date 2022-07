Acidente com ônibus deixa 9 pessoas feridas na MGC 383

Acidente deixou 9 pessoas feridas, sendo duas em estado grave (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente com um ônibus na rodovia MGC 383 feriu pelo menos 9 pessoas. A batida ocorreu no km 350, em Cristina, no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (26/07). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a viagem era clandestina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Indaiatuba, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Na altura do km 350, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma residência.

Das 36 pessoas que estavam dentro do ônibus, 9 precisaram de atendimento. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço e Itajubá e o Samu prestaram os primeiros socorros às vítimas.

Corpo de Bombeiros e Samu prestaram socorro às vítimas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Outros 27 passageiros passaram por triagem e, sem lesões significativas, foram encaminhadas para um abrigo na cidade de Cristina.

As vítimas feridas foram encaminhadas ao hospital da cidade. Duas delas, em estado grave.

A Polícia Rodoviária Estadual permaneceu no local aguardando perícia técnica da Polícia Civil.

Não se sabe o estado de saúde das vítimas.