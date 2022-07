Dois carros sobem em calçada, atropelam mulher e batem em uma casa

Acidente aconteceu na rua Urarirama, no bairro Ouro Preto (foto: Street View)

Dois carros se envolveram em um acidente, subiram em uma calçada, atropelaram uma pessoa e bateram em uma casa no bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (26/7).





Segundo a Polícia Militar (PM), a pessoa atingida é uma uma mulher, de 44 anos, que estava na calçada, bateu a cabeça no chão e ficou desacordada por alguns minutos.



O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Ela foi levada para o Hospital da Unimed, na Avenida do Contorno.





Os condutores



A motorista, de 30 anos, de um dos carros contou aos militares que estava descendo a rua Urarirama, quando sentiu o choque da batida. Ela revelou que o outro condutor "apareceu do nada" e não respeitou a placa de parada obrigatória.



O motorista do outro veículo tem 27 anos e, segundo os policiais, estava com “andar cambaleante, falas desconexas e olhos avermelhados”. Ao ser questionado sobre a dinâmica do acidente, ele disse que não se lembrava do que aconteceu e que bateu a cabeça com o impacto.



O condutor negou uso de bebidas alcoólicas e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.





A outra motorista também fez o exame, negativo para álcool.

A casa atingida foi isolada. A Defesa Civil esteve no local e constatou danos no portão e no pilar da garagem.

Até às 11h20, a ocorrência ainda estava em andamento.