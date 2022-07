Motociclista fica ferido em acidente na MG-010

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimento à vítima (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O piloto de uma moto ficou ferido ao bater em um poste de iluminação pública na manhã desta terça-feira (26/07), na MG-10, altura do Km 30, na entrada de Lagoa Santa, na Grande BH.

O motociclista deslocava no sentido Lagoa Santa, quando perdeu o controle do veículo e bateu no poste.

A vítima ficou caída na vegetação à margem da rodovia. Uma viatura do Corpo de Bombeiros passava pelo local quando deparou com a situação.

Os militares verificaram uma fratura na perna esquerda da vítima, que também reclamou de dor no tórax em função do forte impacto.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos até a chegada de uma ambulância do serviço de saúde do município.

A Polícia Militar foi acionada e o trânsito foi sinalizado.