'Carismático e alegre': quem era o jovem que morreu em acidente na BR-381

Célio Santos, de 25 anos, foi descrito como uma pessoa alegre e cheia de sonhos. Ele morreu em acidente de carro na BR-381 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Carismático, alegre, de bom coração. Essas são algumas palavras usadas por familiares e amigos para descrever Célio Júnior Pessoa dos Santos, de 25 anos, que morreu em acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (25/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Célio residia em São Joaquim de Bicas, na Grande BH, porém ficava boa parte do tempo em Igarapé, a 6 quilômetros de distância, onde foi por muitos anos garçom, barman e operador de caixa em um restaurante próximo à entrada da cidade.



O ambiente no estabelecimento é familiar, pois a mãe do jovem exerce o cargo de gerente, e a irmã mais nova auxilia no caixa e em serviços administrativos. Célio construiu laços de amizade com outros colaboradores e os proprietários, além de atender os clientes com atenção, respeito, cuidado e educação.



Recentemente, o rapaz passou a trabalhar em uma distribuidora de bebidas do município, mas continuou disposto a ajudar no restaurante quando necessário. Ele ainda cursava faculdade de administração e fazia postagens em mídias sociais.



'Grande vazio'





Em depoimento ao Estado de Minas, a amiga Maria Eduarda disse que Célio soube aproveitar a vida "de um jeito leve e feliz" e "deixará um grande vazio" com o falecimento repentino e precoce.



Célio residia em São Joaquim de Bicas e trabalhava em Igarapé (foto: Reprodução/Redes sociais)



“O Célio era uma pessoa muito querida por todos à sua volta. Seu carisma, energia e humor são coisas inesquecíveis para todo mundo. Vai deixar um grande vazio. Era um menino de um coração enorme de bom”.



"O Célio era uma pessoa muito querida por todos à sua volta. Seu carisma, energia e humor são coisas inesquecíveis para todo mundo. Vai deixar um grande vazio. Era um menino de um coração enorme de bom".

"Mesmo divertindo todos à sua volta o tempo inteiro com suas palhaçadas, sabia ser sério e centrado quanto aos seus objetivos, sonhos e planos. Com certeza ele soube aproveitar a vida de um jeito leve e feliz".





O acidente



O acidente que causou a morte de Célio Santos ocorreu no KM 502 da BR-381, sentido São Paulo, perto de Citrolândia. Ele e uma amiga voltavam para São Joaquim de Bicas após uma confraternização em Betim.





Por volta das 2h da manhã, em um momento de distração provocado pelo sono, Célio perdeu o controle do Volkswagen Gol versão G2 e bateu na mureta central. Como estava sem cinto de segurança, acabou projetado para fora do carro e morreu no local.





Apesar do impacto causado pelo capotamento, a mulher que acompanhava Célio teve apenas ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade hospitalar pelo resgate da concessionária que opera a rodovia Fernão Dias.



*Com informações de Bel Ferraz e Rafael Arruda