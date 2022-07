Carreta tomba e interdita pista do Anel Rodoviário, em BH

Trânsito está complicado para quem segue sentido Rio de Janeiro (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma carreta tombou no km 540 do Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (25/07).

Segundo a concessionária da rodovia BR-040, a faixa da direita da pista está interditada. O fluxo está lento no local e a fila de carros chega a 7 km.

Quem precisa passar pelo local deve optar pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e BR-356, com acesso até a BR-040.

A concessionária da via está no local para auxiliar no trânsito.

Não há informações de feridos

Até às 09h30, a carreta continuava no local do acidente.