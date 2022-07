Colisão entre carro e bicicletas deixa um morto e três crianças feridas

Carro trafegava pela rodovia no sentido Lavras a Conselheiro Lafaiete, quando acertou os ciclistas às margens da rodovia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ocupantes do automóvel conscientes

Um homem de 62 anos morreu no início da tarde deste domingo (24/7) após a bicicleta guiada por ele ser atingida por um automóvel na BR-265, em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Outros três ciclistas - o filho, de 7 anos, e os sobrinhos, de 8 e 11, ficaram feridos.Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro trafegava pela rodovia no sentido Lavras a Conselheiro Lafaiete, quando, na altura do KM 3, próximo ao radar com velocidade máxima permitida de 50km/h, o veículo acertou o pai, o filho e os sobrinhos.Com o forte impacto da colisão, o homem morreu na hora após parar dentro do carro ao atravessar o para-brisa dianteiro. O óbito foi confirmado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Segundo os bombeiros, a criança de 7 anos foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano e ferimentos na face e em outras partes do corpo. Já o menino de 8 anos fraturou a pelve, além de outros machucados. Ambos foram levados à Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.O garoto de 11 anos, que também teve trauma no crânio, foi encaminhado ao Hospital Regional.De acordo com os militares, os quatro ocupantes do automóvel “estavam conscientes e orientados, sem lesões aparentes”.Ao, o Corpo de Bombeiros disse que não foi possível checar mais informações sobre eles, pois precisaram ser levados à base policial em decorrência da comoção social que começou tomar forma no local da batida.Porém, a guarnição teve breve contato com uma das passageiras do veículo, uma mulher de 62 anos, que estava “muito abalada e perguntando o que aconteceu”.A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe. As polícias Rodoviária Estadual e Militar também deram apoio às diligências. As causas do acidente serão investigadas