Batida entre ônibus e carro fere mulher no Bairro Novo São Lucas em BH

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), imobilizaram a vítima e retiraram a mulher do veículo.

Acidente aconteceu no bairro Novo São Lucas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A motorista do transporte público da linha S19, que faz o trajeto Hospital Evangélico/Shopping Boulevard, à reportagem do"Eu só saí do ponto, vinha descendo devagar. Quando eu vi ela desceu aqui, atravessou a rua, acho que ela esperava um carro que estava na outra mão dar passagem, só que ele não deu. Aí o que eu fiz, eu tirei o carro do lado, porque ela estava no meio da pista, e aí bateu do jeito que vocês estão vendo aí", explicou