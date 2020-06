Esta ladeira que viralizou está longe de ser a mais íngreme de BH; entenda

Uma parede de asfalto ou uma rua de Belo Horizonte? No sábado, 30/5, essa foi a dúvida que intrigou o Twitter. O usuário @gatosabado publicou uma foto da Rua Perdigão Malheiros, próximo à Rua Gentios, no Bairro Coração de Jesus, na região Centro-Sul da capital. A foto e o questionamento movimentaram as redes sociais , mas a 'ladeira viral' está longe de ser uma das ruas mais íngremes da capital mineira.

Segundo o professor Allaoua Saadi, da Universidade Federal de Minas Gerais, as formações rochosas da região explicam a inclinação do morro.Segundo Saadi, a região da rua Perdigão Malheiros está sobre rochas que alternam faixas duras e resistentes com quartzitos e outras mais brandas, com xistos.“As declividades são influência das faixas resistentes à erosão e que, ao longo do tempo, conduziram à formatação deste tipo de topografia”, explica o professor.De acordo com o setor de Geoprocessamento da Prodabel, órgão vinculado à Prefeitura, a inclinação média da rua Perdigão Malheiros é de 25,4%.