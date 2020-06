(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

Com a confirmação de sete mortes nas últimas 24 horas, Minas chega a 278 óbitos pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), as mortes foram registradas em Uberlândia, São João do Oriente, Iapu, Santana do Paraíso, Timóteo, Mariana e Monte Sião.

O número de casos confirmados saltou para 10.464. Foram registrados no boletim de segunda (1º) 206 casos a mais do que os apresentados no balanço de domingo (31).