Janaúba tem aumento de 700% de casos de COVID-19 em 15 dias

Vista aérea da cidade de Janaúba, que fica no Norte de Minas (foto: Ricardo Alves/Divulgação)

Hospital da cidade de Janaúba (foto: Oliveira Júnior/Divulgação )

O município de Janaúba (71,6 mil habitantes), no Norte de Minas,dos casos de novo coronavírus (COVID-19) – subiram de cinco em 14 de maio para 40 na sexta-feira passada (29). A prefeitura da cidade, no entanto, garante que a situação da doença está sob controle, alegando que não foi confirmadoe que o “aumento já era esperado” por causa da intensificação de testes junto à população.“Ressalta-se que é um aumento esperado, visto que mais pessoas estão sendo testadas, o que diminui o nível de subnotificações e torna mais precisa a realidade da contaminação no município”, informou a Prefeitura de Janaúba, por meio de nota, ao ser questionada.Sobre o controle da doença, informou que o sistema municipal de Saúde “está trabalhando incessantemente, de forma a monitorar os casos notificados para verificação da evolução e realizar mais testagens para captar com mais precisão a realidade da contaminação”.Acrescentou que “até o momento não há nenhum caso grave confirmado e boa parte dos casos estão curados”. Por outro lado, revelou queO material foi escolhido e encaminhado para exame laboratorial pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). O resultado do teste está sendo aguardado.A Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba informou ainda que tem monitorado diversas empresas que atuam na cidade em relação aos casos da COVID-19 ede que vários funcionários de uma empreiteira do município teriam testado positivo para o novo coronavírus.A Prefeitura Janaúba confirmou que dois funcionários de um frigorífico instalado na cidade tiveram. Eles foram afastados de suas atividades e passaram a ser monitorados pela Vigilância Epemiológica do município e, atualmente, ambos “são considerados curados”.A assessoria da prefetura sustenta ainda que não foram registrados outros casos de contaminação na empresa frigorífica.Desde a segunda quinzena de março, no início da pandemia, foram instaladasem Janaúba, como medida preventiva contra a transmissão da COVID-19. É cortada pela MGT 122, que liga o Norte de Minas à Bahia.Além disso, motoristas de caminhões de Janaúba sempre viajam para Belo Horizonte, São Paulo e e Rio de Janeiro para a entrega de banana, produzida em alta escala nos projetos de irrigação do Gorutuba (situado entre Janaúba e Nova Porteirinha) e no Projeto Jaíba (instalado no município homônimo), na mesma região.