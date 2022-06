Motociclista morre em acidente com carro na BR-381, em Caeté

Ponto da 'Rodovia da Morte' onde aconteceu o acidente: rotina trágica (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Um motociclista morreu após acidente com carro na manhã deste sábado (25/6) na BR-381 em Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, após a colisão, o homem, de aproximadamente 50 anos, ficou na estrada apresentando pulsação fraca e perda de consciência.





A pista precisou ser completamente interditada para o pouso do helicóptero. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente, o trânsito seguiu na via com bloqueio parcial de ambos sentidos e em sistema de "Pare-Siga".





Na última atualização da PRF, por volta das 9h, o congestionamento na estrada era de 7 quilômetros no sentido Vitória (ES) e de 5 quilômetros no sentido Belo Horizonte.