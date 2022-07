Colisão frontal entre carro e ônibus deixa um ferido na BR-040

Motorista do Uno perdeu controle do veículo e atingiu ônibus

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou uma pessoa ferida e congestionou o trânsito na BR-040 neste sábado (2/7), na altura de Congonhas, na Região Central de Minas.O condutor do veículo de passeio, de 30 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O resgate foi feito pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros.Por sua vez, o motorista e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos, mas receberam auxílio dos bombeiros.Segundo o depoimento de testemunhas, a vítima teria perdido o controle do veículo, um Fiat Uno vermelho, e colidiu frontalmente com o ônibus.O acidente provocou lentidão de três quilômetros nos dois sentidos da BR-040.