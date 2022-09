Bolsonarista acusado de perseguir petista morre ao bater carro

Colisão aconteceu nessa terça-feira (13/9) (foto: Polícia Civil/Divulgação) O empresário bolsonarista e produtor rural Luiz Carlos Ottoni, de 46 anos, morreu após bater com sua caminhonete em um barranco em uma estrada de chão nas proximidades da rodovia RST-481, que dá acesso ao município de Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul.





O acidente aconteceu nessa terça-feira (13/9), minutos após Ottoni colidir na traseira do carro da vereadora Cleres Maria Cavalheiro Revelante (PT). Segundo ela, a colisão foi proposital, e o empresário já a havia intimidado em outras ocasiões.





“Estava conversando com minha assessora no momento em que reparei pelo retrovisor uma Hilux, sendo que o motorista, de forma muito brusca, acelerava e brecava. Em dado momento, ele acertou a traseira do meu carro com muita força”, disse, destacando que o empresário fugiu em seguida.

A vereadora também acredita que a perseguição tem motivação política, já que ela é apoiadora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Encontrei com esse senhor (Ottoni) em eventos aqui na região, e ele tentava me intimidar, gritava que eu era esquerdista, 'pão com mortadela', esse tipo de coisa. Claro que estou com medo. Tenho acompanhado o que a violência política tem provocado no país, mas nunca pensei que isso pudesse chegar perto de mim”, afirmou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que vai investigar o caso.





Matéria em atualização