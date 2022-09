Bolsonarista se diz arrependido por humilhar mulher que vota em Lula

Em vídeo, Cássio Cenali (foto) se desculpou por humilhar mulher que passa por necessidades financeiras (foto: Reprodução/Jornal Ita News)

O empresário Cássio Cenali, que disse a uma mulher que não a ajudaria mais com alimentos por ela ser eleitora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gravou um vídeo neste domingo (11/9) para se dizer "arrependido" da atitude. No sábado, ele viralizou nas redes sociais por mandar a mulher "pedir a Lula" a marmita que costumava receber.Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Cenali sofreu muitas críticas nas redes sociais. De camisa preta, ele resolveu gravar um vídeo de desculpas.

"Estou aqui para pedir desculpas pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que faço 60 marmitas todas as quartas-feiras e entrego para moradores de rua - inclusive para essa senhora", afirmou.





Entenda o caso

No primeiro vídeo, Cenali aparece entregando uma marmita à mulher. Depois, ele pergunta se ela escolherá Lula ou Bolsonaro na eleição de outubro. Após ela responder que vai votar no petista, o empresário muda o tom de sua fala.A mulher parece incrédula com a cena, mas a seriedade da promessa de que não irá mais ajudá-la por ela votar no candidato petista é reforçada pelo homem, que volta a repetir "vá pedir para o Lula". Hoje, Cenali mudou o discurso. "Não é isso que vai fazer eu parar com esse meu trabalho. É um trabalho que faço com meus recursos. Não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada. Só quero a caridade".