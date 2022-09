Homem que humilhou mulher necessitada responde a processos

Empresário Cássio Joel Cenali, que mandou eleitora pedir marmita para Lula (foto: Reprodução/redes Sociais)

Está repercutindo muito nas redes sociais, na manhã deste domingo (11/09), a fala do empresário ligado ao agronegócio, Cássio Joel Cenali, humilhando uma mulher em situação de vulnerabilidade social por ela declarar voto no candidato a presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). ().

Esta é a última marmita. Vá pedir ao Lula ", reagiu Cenali ao perguntar em quem ela votaria nas eleições deste ano para a Presidência da República. "Em Lula", respondeu a mulher, que acabara de receber a marmita, diante da pergunta do empresário.

Na manhã deste domingo (11/09), além do deputado federal André Janones (Avante), que desistiu da disputa pela presidência, e hoje é um dos escalados pela campanha de Lula para ''bater" nos adversários do ex-presidente nas redes sociais, internautas criticaram o empresário por humilhar e constranger a eleitora do petista.

Em comum, além das críticas, todos lembraram também o fato de Cenali responder a processos, entre eles o de sonegador de impostos e de recebimento indevido do Auxílio Brasil.

Esse é Cássio Joel Cenali, o agricultor Bolsonarista que humilhou a senhora por ela votar em Lula. Cássio responde vários processos, entre eles, por ter recebido o auxílio e por não pagar impostos.Nas redes, se apresenta com o o slogan: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. pic.twitter.com/DYcKuzVTBf %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) September 11, 2022

O homem que aparece nas imagens, gravando o vídeo e constrangendo a moradora, chama-se Cassio Joel Cenali. Ele, que também é morador de Itapeva, é empresário e atua no ramo agropecuário. pic.twitter.com/rvBED5Ihmz %u2014 Davi Gabriel (@DaviGabrieldeS5) September 11, 2022

Cassio Joel Cenali, o cidadão de bem aquele que nega comida a quem não vota no candidato que ele idolatra, segundo o JusBrasil, está envolvido em nada menos do que 14 processos judiciais, só em Itapeva-SP. Em todos ele é o processado. Significa? As informações são públicas. %u2014 %uD83D%uDE4C (@Boscardin) September 11, 2022