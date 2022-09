Petista nega ser homem que humilhou mulher necessitada em vídeo

Eduardo Caldieraro (à esquerda) foi confundido com responsável por vídeo em que senhora é humilhada após declarar voto em Lula (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais na noite de sábado (10) para esclarecer que não é ele quem aparece em um vídeo em que senhora necessitada é humilhada após declarar voto no candidato petista.









O vídeo provocou muitas reações nas redes, a maior parte delas de indignação pela forma como o homem trata a senhora e ridiculariza sua situação de vulnerabilidade. No entanto, alguns apoiadores de Bolsonaro utilizaram uma imagem de um homem chamado Eduardo Caldieraro com um boné de Lula para sugerir que ele era o homem que aparece nas imagens.





Caldieraro publicou uma mensagem no Twitter negando aparecer no vídeo e reafirmando seu voto no candidato petista: “Depois de postar um foto com um boné do Lula, os minions me associaram a um ato covarde de um eleitor do Bozo, achacando uma brasileira com fome. Claro que não sou eu. Infelizmente não a conheço, senão já a teria ajudado, como humanista que sou. Sou 13!”





