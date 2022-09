Luciano Huck quer ajudar senhora que foi humilhada por bolsonarista

(foto: Flickr do Palácio do Planalto)

Uma idosa foi humilhada por um eleitor do atual presidente Jair Bolsonaro e isso fez com que até o apresentador Luciano Huck iniciasse uma campanha nas redes sociais para encontrar a mulher e ajudá-la."Fome não tem ideologia. Esta atitude ridícula é lamentável e desumana. Me ajudem a chegar nessa senhora. Vamos fazer uma corrente do bem para ela", escreveu o apresentador do Domingão.No vídeo em questão, um homem pergunta a ela para quem vai será seu voto. Após saber que a senhora votará em Lula, ele diz que aquela seria a última marmita que ganharia no local onde mora. "A senhora peça ao Lula agora. É verdade, não tem mais marmita", disparou.O vídeo rapidamente viralizou em grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp e em perfis nas redes sociais. Assim como Huck, muita gente lamentou o ocorrido. Porém, também houve quem criticasse o próprio apresentador por um suposto sensacionalismo.