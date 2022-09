TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7/9 na propaganda eleitoral

BE

Chapa do presidente deve parar de veicular material gravado em atos de Brasília e Rio de Janeiro. A multa por não cumprimento da medida é de R$ 10 mil diários (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, proibiu a utilização de imagens feitas durante os atos de 7 de Setembro na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em decisão decretada neste sábado (10/9), o magistrado entendeu que o uso de material registrado durante a data cívica tende a ferir a isonomia do processo eleitoral.









A decisão também prevê que a TV Brasil suspenda a veiculação de trechos em que a cobertura dos eventos de 7 de Setembro apresentem conteúdo que fazem referência a campanha eleitoral de Bolsonaro.





“De fato, o uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois utiliza a atuação do Chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição”, apontou o ministro na decisão.