TSE rejeita ação de Carlos Bolsonaro contra campanha de Lula

Campanha de Lula tem relacionado queda no valor dos combustíveis à posição do petista nas pesquisas de intenção de voto (foto: Reprodução) A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Maria Claudia Bucchianeri, rejeitou nesta quinta-feira (08/09), um pedido do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) para retirar da rede postagens da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também de parlamentares de oposição, que afirmam que a diminuição do preço da gasolina se dá pela posição do petista nas pesquisas eleitorais de intenção de voto à presidência da República.





O pedido havia sido apresentado na última terça-feira (06/09) ao Tribunal Eleitoral. A defesa do vereador alegou que as postagens na internet continham informações falsas.

"A estratégia de propagação de informação falsa utilizada pelos representados emerge com nitidez, uma vez que se valem das dificuldades enfrentadas em um cenário econômico global, para tentar induzir o eleitor ao entendimento equivocado de que o atual governo federal deixou de adotar medidas necessárias para controlar os preços da gasolina", afirmou o documento.





De acordo com a Corte Eleitoral, a ministra analisou o mérito do conteúdo do pedido, mas rejeitou a ação por questões processuais. Maria Bucchianeri afirmou que a lei eleitoral tem uma lista de pessoas e instituições aptas a fazerem esse tipo de pedido ao TSE, tais como partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral, não cabendo ao vereador fazer a solicitação ao Tribunal.



“Como se sabe, nos termos da jurisprudência desta Corte, mandatários políticos, por não estarem contemplados no rol taxativo previsto no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, não possuem legitimidade para ajuizar, junto a este Tribunal Superior, representação por propaganda eleitoral atinente às eleições presidenciais”, escreveu.