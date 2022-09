Pesquisa Genial/Quaest: Bolsonaro e Lula têm empate técnico em SP

Em eventual segundo turno, candidatos também estão tecnicamente empatados (foto: Reprodução/AFP)

Segundo a nova pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição para a Presidência da República, divulgada nesta quinta-feira (8/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida eleitoral no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, 37% pretendem votar em Bolsonaro, enquanto 36% no Lula.