Pesquisa Ipec em Minas: Lula tem 46%; Bolsonaro, 30%

Em Minas Gerais, Lula contabilizou 46%, com 16 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, com 30%. A vantagem do petista é confortável em São Paulo (44% a 28%) e esmagadora em Pernambuco (62% a 22%).





Por sua vez, Jair Bolsonaro lidera no Distrito Federal (42% a 29%) e está numericamente à frente no Rio de Janeiro (39% a 38%), apesar de a margem de erro de três pontos percentuais indicarem um empate técnico no estado.



Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) são, respectivamente, terceiro e quarto colocados em todos os locais pesquisados pelo Ipec. Em Minas, o pedetista contabilizou 5% da preferência, enquanto a senadora por Mato Grosso do Sul obteve 4%.



São Paulo



Lula - 44%



Ciro Gomes - 6%

Simone Tebet - 5%

Soraia Thronicke - 1%

Felipe D'Ávila - 1%

Vera Lúcia - 1%

Pablo Marçal - 0%

Roberto Jefferson - 0%

Branco/nulo - 8%

Não souberam - 6%



Minas Gerais



Lula - 46% Bolsonaro - 30% Ciro Gomes - 5% Simone Tebet - 4%

Pablo Marçal - 1% Soraia Thronicke - 1% Felipe D'Ávila - 0% Vera Lúcia - 0% Roberto Jefferson - 0% Outros - 0% Branco/nulo - 8% Não souberam - 5%

Rio de Janeiro



Bolsonaro - 39% Lula - 38% Ciro Gomes - 6% Simone Tebet - 4% Soraia Thronicke - 1% Felipe D'Ávila - 0% Vera Lúcia - 0% Pablo Marçal - 0% Roberto Jefferson - 0%

Outros - 0% Branco/nulo - 6% Não souberam - 5%

Pernambuco



Lula - 62% Bolsonaro - 22% Ciro Gomes - 5% Simone Tebet - 2%

Vera Lúcia - 1% Soraia Thronicke - 0% Felipe D'Ávila - 0% Pablo Marçal - 0% Roberto Jefferson - 0% Branco/nulo - 3% Não souberam - 4%

Distrito Federal



Bolsonaro - 42% Lula - 29% Ciro Gomes - 10% Simone Tebet - 6% Soraia Thronicke - 1%

Pablo Marçal - 1% Felipe D'Ávila - 0% Vera Lúcia - 0% Roberto Jefferson - 0% Branco/nulo - 7% Não souberam - 4% Bolsonaro - 28%Ciro Gomes - 6%Simone Tebet - 5%Soraia Thronicke - 1%Felipe D'Ávila - 1%Vera Lúcia - 1%Pablo Marçal - 0%Roberto Jefferson - 0%Branco/nulo - 8%Não souberam - 6%Distrito Federal

O Instituto Ipec (ex-Ibope) divulgou nesta terça-feira (6/9) pesquisa com intenções de voto para a corrida presidencial em quatro estados brasileiros e no Distrito Federal. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, enquanto o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), é o primeiro no Rio de Janeiro e em Brasília.